Стало известно, нашел ли «Спартак» замену Абаскалю

Московский «Спартак» не проводил встреч и переговоров со специалистами, которые могут сменить испанца Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на свой источник.

«Никаких встреч с Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым руководство «Спартака» не проводило и в ближайшее время не планирует», — сообщил источник.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Соглашение специалиста и клуба действует до 2025 года. В сезоне-2022/23 «Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове». Черчесов находится без работы.

После 12 туров «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 20 баллов. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом». Команды сыграют в Воронеже 28 октября, стартовый свисток для команд прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В последнем матче, который прошел 22 октября, московская команда одержала победу над клубом «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0.

Ранее Абаскаль назвал сильную сторону русского менталитета.