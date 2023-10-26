Червиченко назвал действия тренера «Спартака» «мерзотными»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не имеет авторитета в команде. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Уверен, что Джикию с руками и ногами подхватит и «Зенит», и любая другая команда. Поэтому это очень глупое движение от Абаскаля, которое не дает плюсов и не поднимает ему авторитета.

Это проблема молодых тренеров. Они не могут задавить лидера команды cвоими доcтижениями. Он не доcтиг ничего как футболиcт, как тренер он также ничего не выигрывал, поэтому приходитcя выяcнять отношения такими мерзотными и cклочными вещами», — заявил Червиченко.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия провел на скамейке запасных пять последних матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт 29-летнего защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24. Джикия заявил журналистам, что не будет вести переговоры с другими командами до тех пор, пока не будет ясности от «Спартака».

В текущем сезоне РПЛ подопечные Абаскаля набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем туре «Спартак» в гостях сыграет с воронежским «Факелом» (28 октября).

Ранее Legalbet сообщил, что «Спартак» не уволит Абаскаля.