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Футболист сборной России вспомнил, как его отправили к психологу

Форвард «Зенита» Сергеев заявил, что не понимает, зачем нужны психологи

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Иван Сергеев в интервью Sport24 рассказал о своем опыте игры под началом Андрея Талалаева, с которым они вместе работали в «Тамбове».

«Талалаев — жеcткий в плане подcказа на тренировках. Вообще у меня cо вcеми тренерами были хорошие отношения. Единcтвенное, не понял зачем Талалаев отправлял меня к пcихологу. Во время зимней паузы клуб направил мне предложение, чтобы я cходил к пcихологу. Но я уверен, что этот поcыл был именно от Талалаева.

Я как раз проводил отпуск в Москве, сходил на один сеанс. Я даже не помню, о чем мы с этой женщиной разговаривали. Возможно, я бы отнесся к этой процедуре по-другому, будь мне тогда не 20 лет.

В целом не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи. Если хочешь с кем-то поговорить, лучше сделать это с родными, чем с посторонним человеком», — заявил Сергеев.

За «Зенит» Сергеев играет с 2022 года. Вместе с сине-бело-голубыми стал двукратным чемпионом России.

В прошлом туре чемпионата России «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:1). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В начале второй половины игры счет открыл Вендел. За девять минут до финального свистка бразилец оформил дубль. В компенсированное время Андрей Мостовой довел счет до разгромного, но в последней атаке Роман Ежов отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 23 очка.

Ранее Сергеев рассказал, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы.

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