«Барселона» извинилась за оскорбление звезды «Реала»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте извинился за скандальный пост в социальных сетях, который опубликовал член совета директоров каталонского клуба Микель Кампс. Слова Юсте приводит Marca.

Кампс раскритиковал бразильского форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов, в котором «сливочные» в гостях встречались с «Брагой». «Винисиус — клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм», — написал Кампс.

«Даже если это была ошибка, ее не нужно было совершать. Если Винисиус слышит меня, то уверяю: это не повторится», — сказал Юсте.

24 октября «Реал» обыграл «Брагу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. В первом тайме отличился игрок мадридской команды Родриго. Во второй половине матча преимущество «Реала» удвоил Джуд Беллингем. В обоих голах результативные передачи сделал Винисиус. Единственный мяч в составе «Браги» забил форвард Альваро Джало.

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