Российского хоккеиста унесли со льда на носилках в США

Российский нападающий «Эбботсфорд Кэнакс» Василий Подколзин получил травму головы в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом сообщает Canucks Army.

Фарм‑клуб «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Колорадо Иглз» со счетом 5:2. В конце третьего периода Подколзин после столкновения с защитником соперника Китоном Миддлтоном ударился о борт и упал на лед. Россиянина увезли со льда на носилках. Миддлтон за эпизод был наказан пятиминутным штрафом.

В прошлом сезоне Подколзин принял участие в 39 встречах за «Ванкувер», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Часть сезона он также провел в «Абботсфорд Кэнакс». «Ванкувер» четвертый год подряд не смог выйти в плей-офф турнира.

Подколзин перешел в «Ванкувер» из петербургского СКА. Он считался одним из лучших проспектов на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года и был выбран под десятым номером клубом «Ванкувер Кэнакс». 31 мая 2021 года заключил трехлетнее соглашение с канадской командой.

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