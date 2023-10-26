Овечкин в шаге от рекорда Гретцки

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси».

Россиянин отличился на 59-й минуте матча, поразив пустые ворота. Это 55-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он на один точный бросок отстает от Уэйна Гретцки (56). Также Овечкин записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» победил со счетом 6:4. Овечкин забросил свою 824-ю шайбу в НХЛ. Теперь отставание Овечкина от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Всего на счету российского форварда в текущем сезоне шесть матчей, две заброшенных шайбы и две результативных передачи.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Миннесоту», за которую выступает россиянин Кирилл Капризов. Встреча пройдет 28 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что нужно Овечкину, чтобы улучшить результативность.