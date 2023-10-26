Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин в шаге от рекорда Гретцки

Овечкин в шаге от рекорда Гретцки по голам в пустые ворота

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси».

Россиянин отличился на 59-й минуте матча, поразив пустые ворота. Это 55-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он на один точный бросок отстает от Уэйна Гретцки (56). Также Овечкин записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» победил со счетом 6:4. Овечкин забросил свою 824-ю шайбу в НХЛ. Теперь отставание Овечкина от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Всего на счету российского форварда в текущем сезоне шесть матчей, две заброшенных шайбы и две результативных передачи.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Миннесоту», за которую выступает россиянин Кирилл Капризов. Встреча пройдет 28 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что нужно Овечкину, чтобы улучшить результативность.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий