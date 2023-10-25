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Стало известно, что нужно Овечкину, чтобы улучшить результативность

Экс-игрок Терещенко считает, что Овечкина прорвало после первого гола в сезоне

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Александр Вильф/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал низкую результативность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Терещенко передает Metaratings.ru.

«Мы видели эмоции Саши после гола. Такое ощущение, что наконец прорвало. Он — снайпер и большой мастер. Мы все надеемся и ждем от него больше голов. Руки опускать не надо, все будет хорошо. Результаты Саши зависят от игры команды, ему же нужны передачи», — сказал Терещенко.

25 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто» Овечкин забросил свою 823-ю шайбу в карьере. В прошлом сезоне россиянин отметился 42 заброшенными шайбами. Теперь отставание от Уэйна Гретцки составляет 71 шайбу. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Стоит отметить, что для Овечкина шайба в матче с «Торонто» стала первой в этом сезоне. Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех игр. Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи.

Ранее экс-вратарь Доминик Гашек рассказал, что сделает, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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