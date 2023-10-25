Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 выложила фото в топе с глубоким вырезом

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль в своих социальных сетях выложила фотографию с вечеринки в обнимку с известным рэпером Дрейком (Обри Дрейк Грэм). Девушка позирует в черном комбинезоне, который приоткрывает ее грудь.

Дрейк является давним поклонником футбола. Часто он рассказывает о своих ставках на ту или иную игру. Он проиграл крупную сумму денег на финале чемпионата мира по футболу, поставив на победу Аргентины в основное время.

Девушка стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах, стилизованных под национальные цвета сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара. При этом она заявила, что обеспокоена чувствами местных жителей, которые были удивлены ее откровенными нарядами в цветах сборной Хорватии.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщений сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

Ранее Кнолль поделилась фото в трусиках.