Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский игрок НХЛ раскритиковал своих одноклубников

Задоров об одноклубниках: у нас слишком много людей, которые играют сами по себе

close
100%
Paul Sancya/AP

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров раскритиковал партнеров по команде за то, что не действовали как единое целое в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Для нас это был тяжелый выезд — не то, чего мы ожидали. Есть вещи, над которыми нужно работать. Но я думаю, что мы просто не действуем как единое целое. У нас слишком много людей, которые играют сами по себе. Нам нужно понять, хотим ли мы играть как команда или играть сами по себе.

Ребята, вам не нравятся жесткие тренеры, вам не нравятся мягкие тренеры, вам не нравятся хорошие тренеры… Каждый день в НХЛ новый», — сказал Задоров после матча.

25 октября «Калгари» уступил «Рейнджерс» со счетом 1:3. В составе победившей команды результативной передачей отметился Артемий Панарин.

В текущем сезоне Задоров провел семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

Ранее НХЛ сняла запрет на использование символики в поддержку ЛГБТ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий