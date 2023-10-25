Российский игрок НХЛ раскритиковал своих одноклубников

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров раскритиковал партнеров по команде за то, что не действовали как единое целое в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Для нас это был тяжелый выезд — не то, чего мы ожидали. Есть вещи, над которыми нужно работать. Но я думаю, что мы просто не действуем как единое целое. У нас слишком много людей, которые играют сами по себе. Нам нужно понять, хотим ли мы играть как команда или играть сами по себе.

Ребята, вам не нравятся жесткие тренеры, вам не нравятся мягкие тренеры, вам не нравятся хорошие тренеры… Каждый день в НХЛ новый», — сказал Задоров после матча.

25 октября «Калгари» уступил «Рейнджерс» со счетом 1:3. В составе победившей команды результативной передачей отметился Артемий Панарин.

В текущем сезоне Задоров провел семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

Ранее НХЛ сняла запрет на использование символики в поддержку ЛГБТ.