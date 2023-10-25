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НХЛ сняла запрет на использование символики в поддержку ЛГБТ

НХЛ отменила запрет на использование радужной ленты на клюшках

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Wilfredo Lee/AP

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сняла запрет на использование радужных цветов в поддержку ЛГБТ. Об этом говорится в заявлении лиги, опубликованном в социальной сети.

«У игроков теперь будет возможность добровольно демонстрировать свою социальную позицию с помощью ленты на клюшках в течение всего сезона», — сказано в заявлении.

В октябре руководство лиги разослало клубам уведомление о запрете на использование радужных лент на тренировках и матчах. А перед стартом сезона в НХЛ перестали принудительно использовать свитера с радужной символикой на раскатках.

В январе 2023 года российский хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ в форме с символикой ЛГБТ. В итоге после пропущенной раскатки россиянин принял участие в матче против «Анахайма». Его команда одержала разгромную победу со счетом 5:2. Проворов результативными действиями не отметился.

После его поступка многие игроки и даже команда «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались от подобной инициативы.

Ранее Александра Овечкина сравнили с бельмом на глазу.

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