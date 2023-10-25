Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер «Вашингтона» об игре Овечкина: мы не смогли найти способ поддержать его

Тренер Карбери заявил, что Овечкин по-другому выглядел в игре с «Торонто»

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру в исполнении российского нападающего Александра Овечкина в матче против «Торонто». Его слова передает официальный сайт клуба.

«Сегодня вечером он выглядел по-другому и действовал на повышенной передаче. Он атаковал весь матч и делал это с самого начала. Он задал тон нашей игре, но мы просто не смогли найти способ поддержать его, быстро сравнять счет, чтобы изменить ход игры», — сказал Карбери.

25 октября «Вашингтон» уступил «Торонто» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Овечкин. Стоит отметить, что для Овечкина шайба в матче с «Торонто» стала первой в этом сезоне. Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех игр.

Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи. «Вашингтон» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона. Команда идет на последнем месте в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий