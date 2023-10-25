Тренер «Вашингтона» об игре Овечкина: мы не смогли найти способ поддержать его

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру в исполнении российского нападающего Александра Овечкина в матче против «Торонто». Его слова передает официальный сайт клуба.

«Сегодня вечером он выглядел по-другому и действовал на повышенной передаче. Он атаковал весь матч и делал это с самого начала. Он задал тон нашей игре, но мы просто не смогли найти способ поддержать его, быстро сравнять счет, чтобы изменить ход игры», — сказал Карбери.

25 октября «Вашингтон» уступил «Торонто» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Овечкин. Стоит отметить, что для Овечкина шайба в матче с «Торонто» стала первой в этом сезоне. Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех игр.

Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи. «Вашингтон» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона. Команда идет на последнем месте в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Гретцки.