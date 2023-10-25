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Овечкин призвал партеров не паниковать и не расстраиваться

Капитан «Вашингтона» Овечкин призвал не паниковать из-за результатов клуба

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Geoff Burke/Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвел итоги матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит журналистка Сэмми Силбер в социальной сети X.

«Думаю, что мы играли правильно. Но сейчас именно тот период времени, когда нам нужно пройти через это и не паниковать, не расстраиваться. Это всего лишь часть процесса. Нам просто нужно старательно играть и все получится», — заявил Овечкин.

В составе победителей голами отметились Морган Райлли, Джон Таварес, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. У «столичных» единственная шайба на счету Овечкина. Это первый гол россиянина в новом сезоне.

Сейчас на счету Овечкина 823 гола за карьеру в НХЛ (в прошлом сезоне в его активе 42 гола). Он отстает от Уэйна Гретцки на 71 шайбу. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

«Вашингтон» занимает последнее, 16-е, место в Восточной конференции.

Ранее Овечкин установил уникальный рекорд.

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