Овечкин установил уникальный рекорд

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом при игре в большинстве в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Эта шайба стала для него 300-й, заброшенной при численном преимуществе его команды. Он стал первым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

При взятии ворот Джозефа Уолла россиянину ассистировали защитник Джон Карлсон и нападающий Том Уилсон. «Торонто» играл в меньшинстве из-за удаления Ти Джея Броди за подножку.

Сейчас на счету Овечкина 823 гола за карьеру в НХЛ (в прошлом сезоне в его активе 42 гола). Он отстает от Уэйна Гретцки на 71 шайбу. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

«Вашингтон» занимает последнее 16-е место в Восточной конференции. На счету команды три очка после пяти матчей. «Торонто» расположился на третьей строчке с восемью баллами после шести встреч.

Ранее в США оценили вероятность обмена Овечкина из «Вашингтона».