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Юран рассказал, как топ-тренер называл его «сумасшедшим»

Бывший футболист «Порту» Юран заявил, что Моуринью его очень любил

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран в интервью «Спорт-Экспрессу» предположил, как сложится его встреча с легендарным тренером Жозе Моуринью, с которым они вместе работали в «Порту».

«После «Порту» мы с Моуринью не виделись. Но если такое произойдет — думаю, обнимемся. Он очень любил нас с Васей. Особенно меня. Говорил: «Ты, конечно, сумасшедший!» В «квадратах» Жозе с нами, помню, играл, могли его между ног проверить, ха-ха!» — заявил Юран.

Юран играл за «Порту», а Моуринью был переводчиком главного тренера Бобби Робсона.

Кроме «Порту», Юран выступал за киевское «Динамо», португальскую «Бенфику», московский «Спартак», английский «Миллуолл», немецкие «Фортуну» и «Бохум», а также австрийский «Штурм».

С апреля 2023 года Юран тренирует «Пари НН». После 12 туров чемпионата России нижегородский клуб набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Моуринью с 2021 года возглавляет итальянскую «Рому».

Ранее Юран рассказал, как его отправили в армию из-за «звездной болезни».

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