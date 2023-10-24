Итальянский футболист пропустит матчи АПЛ, ЛЧ и Евро из-за дела о ставках

Полузащитник сборной Италии и «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали пропустит 18 месяцев из-за дела о ставках. Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянский футболист будет дисквалифицирован на 18 месяцев, но как минимум шесть из них будет заниматься лечением от лудомании и публичными выступлениями. Однако, как утверждает издание, сторона футболиста попытается сократить этот срок до 10 месяцев, так как игрок признал свою вину.

12 октября журналист Корона рассказал, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это».

23-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии.

Летом 2023 года Тонали стал игроком «Ньюкасла». В этом сезоне английский клуб выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. Полузащитник провел в этом турнире два матча, не забив голов. Его национальная команда также продолжает отбор на чемпионат Европы, но в случае дисквалификации футболист пропустит и этот турнир.

Ранее сообщалось, что перед обвиненным в игре на ставках футболистом извинились.