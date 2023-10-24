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«На кой черт они нам нужны?»: легенда ЦСКА призвал избавиться от легионеров

Экс-игрок ЦСКА Пономарев призвал клубы РПЛ избавиться от легионеров

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российские команды должны отказаться от зарубежных игроков.

По его мнению, в период отсутствия еврокубков иностранцы в Российской премьер-лиге (РПЛ) не нужны.

«Нас не пускают ни в Европу, ни на какие-нибудь другие соревнования — на кой черт нам в нашем чемпионате нужны иностранные футболисты? Мы их брали, «Зенит» и ЦСКА закупались специально, чтобы они выступали в еврокубках, верно? А теперь на кой черт они нам нужны? Я думаю, что при таких условиях, какие есть у нас сейчас, мы бы могли спокойно расторгнуть с ними контракты. Возможно, обошлось бы без выплат неустойки, просто выдворить всех из страны и все! Раз вы нам не даете играть, зачем вы нам нужны? Давайте играть российскими футболистами, как в советское время. Клубы завоевывали и кубки, сборная хорошо выступала — выигрывала и Олимпийские игры, и чемпионат Европы. Но никто этим заниматься не будет», — заявил Пономарев.

В текущем сезоне в заявке клубов РПЛ могут присутствовать до 13 легионеров, из них одновременно на поле могут находиться лишь восемь.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев назвал главную сложность слияния РПЛ и чемпионата Белоруссии.

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