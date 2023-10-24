Экс-тренер сборной России назвал главную сложность слияния РПЛ и чемпионата Белоруссии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что с интересом смотрит на то, что белорусские клубы со временем могут стать частью Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, основной задачей на данный момент является составление дорожной карты интеграции клубов из соседней страны в российский чемпионат.

«Это нормальная идея, она не пугающая. Когда-то мы играли все вместе, наш футбол был более представительным, со своей определенной школой. Здесь грузины, здесь армяне, здесь белорусы, и везде что-то по-своему. Это интриговало, это интересовало людей, потому что помимо результата был и такой творческий момент. Осталось только понять, как это будет выглядеть, как на практике эта идея будет реализована — где будут играть российские команды, где белорусские, как все это будет выглядеть. Ничего здесь плохого нет, пусть играют, главное — чтобы это все было в рамках спортивной составляющей», — заявил Игнатьев.



Действующим чемпионом Белоруссии является солигорский «Шахтер», чемпионом России — петербургский «Зенит». В таблице коэффициентов УЕФА Россия располагается на 26-м месте, Белоруссия — на 49-м.

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