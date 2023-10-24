Россию обвинили в раздувании «психоза» перед Олимпиадой в Париже

Российские СМИ своими публикациями способствовали «психозу» и панике среди жителей Франции из-за распространения постельных клопов в стране. Об этом сообщает RMC.

Как утверждает источник, французская разведка всерьез думает о влиянии России на распространение паники среди жителей страны. Французские власти страны созвали межведомственное совещание из-за роста числа статей, связанных с клопами, поскольку публикации в СМИ на эту тему вызвали у жителей Франции «психоз». Эти публикации также нашли свое распространение в России. Во Франции считают, что Россия пытается дестабилизировать обстановку в стране, которая является союзником Украины, и заставить не принимать у себя украинских беженцев.

В начале октября французскую столицу атаковали постельные клопы, что вызвало опасение по поводу возможности проведения Олимпийских игр в Париже, которые стартуют в июле 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) не установил крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее условия допуска россиян до Олимпиады назвали унизительными.