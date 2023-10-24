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Булыкин: Головин примет предложение от топ-клуба из Англии

Экс-футболист Булыкин: Головин не уйдет из «Монако» просто так

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Официальная страница «Монако» ВКонтакте

Знаменитый в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин, выступавший за национальную команду страны, а также игравший за разные европейские клубы в чемпионатах Германии, Бельгии и Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, при каких условиях полузащитник «Монако» из французской Лиги 1 Александр Головин может решиться на переход в другой клуб.

«Там много нюансов. Если он будет на первых ролях в «Монако», то его возьмут в топ-клубы в Англии – это раз. Во-вторых, надо смотреть что предлагают. Какой контракт: насколько по времени, по деньгам, очень много нюансов. Безусловно, он будет думать и вряд ли просто так уйдет из «Монако», потому что он там один из основных футболистов. Но если будет предложение от топ-клуба Англии, думаю, он согласится и пойдет на следующую ступеньку своей карьеры», — рассказал Булыкин.

Александр Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018. В текущем чемпионате Лиги 1 на его счету четыре забитых мяча и одна голевая передача в восьми матчах.

Ранее Головин попал в сборную тура Лиги 1.

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