Идею объединить РПЛ и чемпионат Белоруссии по футболу назвали чудесной

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что поддерживает идею министра спорта России Олега Матыцина о включении белорусских клубов в Российскую премьер-лигу (РПЛ), которую чиновник озвучил 21 октября в в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».

По его мнению, подобный шаг пойдет на пользу обеим странам, так как усилится уровень конкуренции между футболистами.

«Это было бы замечательно! Мы же в свое время хотели с Украиной объединить чемпионат — денег выделили, Газзаев должен был этим заниматься, а потом все заглохло. Насчет белорусов — согласен, это здорово, великолепно! У нас бы повысилась конкуренция, мы бы смогли понять чего стоим на самом деле», — заявил Пономарев.

Действующим чемпионом Белоруссии является солигорский «Шахтер», чемпионом России — петербургский «Зенит».

Ранее Владимир Пономарев пожелал здоровья травмировавшемуся полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину.