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Махачев поднялся в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

Махачев поднялся на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

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ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своем официальном сайте обновил рейтинги промоушена.

Чемпион промоушена в легкой весовой категории Ислам Махачев поднялся на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. На первой строчке остался Джон Джонс.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее стала известна причина отсутствия Хабиба Нурмагомедова на бое Махачева.

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