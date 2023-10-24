Стала известна причина отсутствия Хабиба на бое Махачева

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что Хабиб Нурмагомедов не приехал на турнир UFC 294 из-за того, что хочет больше времени проводить с семьей, передает «Спорт-Экспресс».

«У Хабиба свои причины, но мне он сказал, что хочет побыть с семьей. Надо быть либо с семьей, либо выбрать что-то другое. Он выбрал семью, и это правильный выбор», — сказал Мендес.

В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее Хабиб высоко оценил Махачева после победы над Волкановски.