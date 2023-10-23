«Спартак» назвали трамплином в Европу для Абаскаля

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что испанский специалист Гильермо Абаскаль не будет долго работать на должности главного тренера московского «Спартака» и уедет в Европу.

«Если давать Абаскалю учиться [на «Спартаке»], то руководители команды должны продлить с ним соглашение. Этого контракта ему мало. Но как пойдет дальше, какие у него планы? Я не думаю, что для него «Спартак» — это клуб, в котором он готов проработать десять лет. Для него это промежуточный вариант, он все равно вернется в Европу. Для него это трамплин, как для начинающего специалиста. Как это было и для [Доменико] Тедеско. Он сделает себе имя, наберется опыта и уедет», — заявил Гладилин.

22 октября красно-белые в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0 обыграли «Пари Нижний Новгород». «Спартак» после 12 туров национального первенства располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 20 баллов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее «Спартак» обратился к фанатам клуба после победы над «Пари НН».