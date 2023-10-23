Фигурист Куница поддержал Косторную: оскорбления засуньте себе в одно место

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с Аленой Косторной, в своих социальных сетях жестко ответил на оскорбления в адрес своей партнерши.

«Дорогие наши болельщики и «не болельщики». Вот и подошел к концу этап Гран-при в Омске. Могло быть хуже, могло быть и намного лучше. Считаю данные соревнования отличной отправной точкой для будущего. Хочу поддержать мою любимую жену и партнершу Алену в связи с тем, что в последние дни вы все на нее накинулись как звери. Весь этот негатив, все эти совершенно незаслуженные оскорбления засуньте себе в одно место», — написал Куница.

На этапе Гран-при России в Омске Куница и Косторная заняли четвертое место. После короткой программы фигуристка призналась, что ей больно и обидно после такого судейства.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

Ранее Косторная призналась, что непозволительно много сказала о судействе.