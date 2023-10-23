Российский футболист заявил, что у него мало шансов попасть в сборную из-за Карпина

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин признался, что не подошел тренеру Валерию Карпину, когда выступал за «Ростов». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Хочу ли я сыграть за сборную в товарищеских матчах? Конечно. Я ни разу не слушал гимн России с поля в форме национальной команды. Безусловно, хотелось бы сыграть за нашу сборную, ощутить эти эмоции. Но сейчас, думаю, мои шансы близки к нулю. Я был в «Ростове», работал там с Карпиным, не подошел ему. Пока Карпин в сборной, дорога туда закрыта? Нет. Если забью 15 мячей, то меня, наверное, вызовут», — сказал Трошечкин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Трошечкин провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что сборной России не надо играть вничью и потом искать оправдания.