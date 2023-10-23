Бывший футболист в трех словах объяснил, как надо относиться к сборной России

Бывший профессиональный футболист, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба «Титан», выигравшего четвертый сезон Медиалиги, Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Валерий Карпин формирует состав сборной России на будущее, приглашая сейчас в главную команду страны игроков на перспективу.

«Сейчас это все выглядит так, что в сборную вызывают действительно плюс-минус игроков, которые потенциально смогут вырасти в больших футболистов. Без учета тех игроков, которые в данный момент выступают за границей. Все впереди. Нужны спокойствие, терпение и вера в работу тренера. Считаю, Карпин – отличный специалист, он себя показывал с «Ростовом», уверен, покажет себя и со сборной еще, поэтому максимально спокоен», — считает Курбанов.

Сборная России во время октябрьского перерыва на матчи национальных команд обыграла в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина национальную команду Камеруна, после чего на стадионе турецкого отеля разошлась миром со сборной Кении, ведя и уступая по ходу встречи.

Ранее сообщалось, что африканская сборная готова сыграть с Россией.