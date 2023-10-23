Булыкин: сборной России не надо играть вничью и потом искать оправдания

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал для «Газеты.Ru» возможную встречу национальной команды страны со сборной Габона, заявив, что можно играть с любыми соперниками, но нужно ставить задачу обязательно одержать победу.

«Если наше руководство хочет сыграть вничью, то вообще нет смысла устраивать эти матчи, потому что будет только еще больше разговоров и негатива к нашей сборной. И психологически наши футболисты будут чувствовать себя намного хуже. Если же мы хотим выигрывать, то все равно с кем играть – нужно выигрывать у таких сборных, чтобы не было разговоров, что наша команда на дне и ее пора разогнать. Хочется, чтобы главная команда страны выигрывала. Ну а играть уже с теми, с кем получается договориться. Сейчас такая политическая обстановка, что не все хотят. Но тех, кто готов играть с нами, надо обыгрывать, а не играть вничью и потом ходить и рассказывать, почему не обыграли не совсем сильную сборную», — считает Булыкин.

В октябре сборная России встретилась со сборной Камеруна в Москве, одержав победу со счетом 1:0, а затем сыграла на стадионе турецкого отеля с национальной командой Кении, разойдясь миром – 2:2.

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