Булыкин высказался о том, что «Спартак» чаще всех российских клубов тестируют на допинг

Знаменитый в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин, выступавший за национальную сборную, а также игравший в различных европейских клубах в чемпионатах Германии, Бельгии и Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, почему клубы Российской премьер-лиги проверяют на допинг, несмотря на отсутствие международных соревнований, высказался о том, что чаще всех это происходит с московским «Спартаком», а также вспомнил, как это происходило с ним самим во время выступлений за амстердамский «Аякс».

«Честно говоря, не знаю, с чем это связано. Обычно команды проверяют перед Лигой чемпионов или Лигой Европы. Помню, как в «Аяксе» нас за две недели раза три проверили, такое тоже было. Но «Спартак»… Не знаю, наверное, решили проверить команды Российской премьер-лиги», — рассказал Булыкин.

Сразу девять игроков московского «Спартака» были протестированы на допинг в первые три месяца сезона (с июля по сентябрь), в то время как у ближайших преследователей по этому показателю казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» брали пробы у шести игроков.

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