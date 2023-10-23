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«Спартак» обратился к фанатам клуба после победы над «Пари НН»

«Спартак» поблагодарил фанатов за поддержку на матче против «Пари НН»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале обратился к фанатам клуба после победы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

«Красно-белые, спасибо за вашу поддержку. Ждем всех на кубковом матче «Спартак» — «Краснодар» 1 ноября», — говорится в сообщении.

Встреча «Спартак» — «Пари НН» завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41-й минуте. Во втором тайме Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 20 очков. «Пари НН» располагается на восьмом месте, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против воронежского «Факела». Встреча состоится 28 октября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Пари НН» померится силами с «Сочи». Игра состоится 29 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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