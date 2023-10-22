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«Для нас было важно переродиться»: Абаскаль назвал важной победу над «Пари НН»

Тренер «Спартака» Абаскаль назвал хорошей победу над «Пари НН»

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Михаил Терещенко/ТАСС

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что эта победа поможет футболистам красно-белых чувствовать себя более уверенно. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Хорошая игра. Я думаю, что мы провели хорошую игру, игроки хорошо поработали. Мы контролировали мяч всю игру и имели множество моментов забить, могли гораздо раньше закрывать все вопросы о победителе. Для нас было очень важно переродиться, и вновь показывать хорошую игру. Нам было нужно получить уверенность, мы получили результат хорошей работы», — заявил Абаскаль.

Встреча «Спартак» — «Пари НН» завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41минуте. Во втором тайме зрители Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Крыльям Советов» предрекли хорошие шансы на положительный исход игры с «Зенитом».

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