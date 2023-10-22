Соболев не попал в состав «Спартака» на матч РПЛ

22 октября в рамках 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород». Команды уже объявили стартовые составы. Начало матча в 14:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Медина, Промес.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Эссьен, Боселли.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

После 11 матчей РПЛ «Пари НН» и «Спартак» имеют по 17 набранных очков и делят седьмое место в турнирной таблице.

После 12 матчей РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторыми идут «Крылья Советов», у которых 21 набранное очко. 22 октября самарцы сыграют с «Зенитом», располагающимся на третьей строчке (20 очков). Столько же баллов у «Локомотива», который в своем матче тура сыграл вничью с «Динамо» 0:0.

Ранее Евгений Ловчев описал конфликт в «Спартаке» фразой: «я начальник — ты дурак».