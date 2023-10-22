Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соболев не попал в состав «Спартака» на матч РПЛ

Отстраненный от тренировок со «Спартаком» Соболев остался в запасе на игру РПЛ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

22 октября в рамках 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород». Команды уже объявили стартовые составы. Начало матча в 14:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Медина, Промес.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Эссьен, Боселли.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

После 11 матчей РПЛ «Пари НН» и «Спартак» имеют по 17 набранных очков и делят седьмое место в турнирной таблице.

После 12 матчей РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторыми идут «Крылья Советов», у которых 21 набранное очко. 22 октября самарцы сыграют с «Зенитом», располагающимся на третьей строчке (20 очков). Столько же баллов у «Локомотива», который в своем матче тура сыграл вничью с «Динамо» 0:0.

Ранее Евгений Ловчев описал конфликт в «Спартаке» фразой: «я начальник — ты дурак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий