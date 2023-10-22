Ловчев описал конфликт в «Спартаке» фразой «я начальник — ты дурак»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале заявил, что красно-белым не хватает мудрого человека, способного держать баланс между игроками и тренерам.

«На мой взгляд, — исходя из того, что я прочитал на сайтах и услышал в пересказах — это продолжение истории о том, что Абаскаль поплыл, а рядом не оказалось человека мудрого и опытного, который бы поправил.

Но когда все это в итоге привело к публичному скандалу, потому что игрока отстранили от тренировок, по принципу «я начальник — ты дурак» — это в «Спартаке» ни к чему хорошему во все времена не приводило», — написал Ловчев.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

22 октября «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» в рамках чемпионата России.

Ранее наставника «Спартака» Абаскаля обвинили в том, что он дурит народ.