Российская теннисистка в паре с немкой стала победителем турнира в Китае

Бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай) в парном разряде.

Звонарева и Зигемунд обыграли японских теннисисток Эри Ходзуми/Макото Ниномия со счетом 6:4, 6:2. Звонарева и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Звонарева располагается на 272-м месте в одиночном разряде, а в парном она 20-я. Продолжает лидировать представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9381 очко. Следом за ней расположилась польская теннисистка Ига Свентек (8545 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6455 очков) Дарья Касаткина является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 11-й позиции, имея в активе 2915 очков. Также в двадцатку лучших входят еще двое россиянок: Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, идущие на 17-й и 18-й строчке соответственно.

Ранее сообщалось, что российский теннисист вернулся в топ-5 ATP.