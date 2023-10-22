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Трусова рассказала о приятной просьбе американского фигуриста Чена

Трусова посмеялась над просьбой американца Чена научить его четверному прыжку

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в интервью на YouTube-канале Okko Спорт рассказала о четверных прыжках вместе с японским фигуристом Юдзуру Ханю и американцем Нейтаном Ченом.

«С Юдзуру мы прыгали четверной тулуп. На первом прыжке он упал, а я коснулась рукой.

С Нейтаном были и плохие попытки, и хорошие. В итоге я выбрала более-менее нормальную, выложила. На том видео у него получилось хуже, чем у меня. В комментариях он написал: «Научи меня».

Это было настолько смешно и приятно, что человек, который умеет все и намного больше, чем я, может так написать», — сказала Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Ранее сообщалось, что Илья Малинин выиграл этап Гран-при ISU в США.

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