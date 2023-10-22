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Гол Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу

Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Дамаком» в чемпионате Саудовской Аравии

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STR/AP

«Аль-Наср» одержал победу над «Дамаком» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Андерсон Талиска (53-я минута) и Криштиану Роналду (57-я). У «Дамака» отличился Жорж-Кевин Н'Куду (45+2).

«Аль-Наср», набравший 22 очка, занимает третье место в турнирной таблице. «Дамак» с десятью баллами располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Аль-Наср» 28 октября в гостях сыграет против «Аль-Фейхи».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий забил уже 11 мячей, он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Саудовского Аравии.

38-летний форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В футболке сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

Ранее на Роналду напал фанат.

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