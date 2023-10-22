Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Три очка лучшего россиянина в НХЛ не помогли «Тампе» победить «Торонто»

«Тампа» проиграла в овертайме «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ

close
100%
Paul Sancya/AP

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме проиграла »Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу гостей.

У победителей голами отметились Вильям Нюландер, Мэтт Нис (дубль) и Джон Таварес. В составе «Тампы» шайбы на счету Никиты Кучерова (дубль) и Алекса Барре-Буле. Кучеров и Михаил Сергачев записали в свой актив по результативной передаче.

«Тампа» потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах. «Торонто», в свою очередь, одержал первую победу после двух поражений подряд.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Кучеров занял самое высокое место из россиян — восьмое.

Помимо форварда в список вошли: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий