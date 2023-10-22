Три очка лучшего россиянина в НХЛ не помогли «Тампе» победить «Торонто»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме проиграла »Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу гостей.

У победителей голами отметились Вильям Нюландер, Мэтт Нис (дубль) и Джон Таварес. В составе «Тампы» шайбы на счету Никиты Кучерова (дубль) и Алекса Барре-Буле. Кучеров и Михаил Сергачев записали в свой актив по результативной передаче.

«Тампа» потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах. «Торонто», в свою очередь, одержал первую победу после двух поражений подряд.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Кучеров занял самое высокое место из россиян — восьмое.

Помимо форварда в список вошли: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ.