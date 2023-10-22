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Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счетом 3:2 (ОТ).

В составе победителей шайбы забросили Шон Монахан, Брендан Галлахер и Коул Кофилд. У гостей голы на счету Дилана Строума (дубль). Россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче. «Столичные» отыгрались с 0:2 и перевели игру в овертайме, однако в итоге уступили.

В текущем сезоне капитан «Вашингтона» Овечкин не забросил ни одной шайбы в четырех встречах и сделал два ассиста. На счету 38-летнего форварда 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Баффало Сейбрз», а «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 24 и 25 октября соответственно.

Ранее в Канаде назвали преимущество Овечкина над Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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