Махачев прошел с флагом Палестины после победы на UFC 294

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев выразил поддержку Палестине после победы над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает Sport24.

Несмотря на рекомендацию болельщикам не проносить флаги на трибуны и запрет на их демонстрацию во время мероприятия, один из зрителей передал Махачеву флаг Палестины. Россиянин принял флаг во время выхода из октагона.

21 октября Махачев одержал досрочную победу над австралийцем. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия). Для россиянина эта была первая защита титула.

На турнире в Абу-Даби Махачев изначально должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот не смог принять участие из-за травмы.

Ранее Махачев рассказал о своем отношении к деньгам.