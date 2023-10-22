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Вяльбе обвинила норвежских лыжников во лжи

Вяльбе не поверила, что норвежские лыжники скучают по спортсменам из России

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не верит норвежским лыжникам, которые говорят, что скучают по российским спортсменам. Своим мнением она поделилась с «Советским спортом».

«Я уверена, что это все вранье. Ничего они не скучают. Им пофигу вообще. Они первые, кто против нас. Это все ложь», — заявила президент ФЛГР.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в апреле заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе не любит людей.

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