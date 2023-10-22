Вяльбе обвинила норвежских лыжников во лжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не верит норвежским лыжникам, которые говорят, что скучают по российским спортсменам. Своим мнением она поделилась с «Советским спортом».

«Я уверена, что это все вранье. Ничего они не скучают. Им пофигу вообще. Они первые, кто против нас. Это все ложь», — заявила президент ФЛГР.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в апреле заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе не любит людей.