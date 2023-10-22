Президент UFC обратился к Федору Емельяненко

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что двери штаб-квартиры организации всегда открыты для российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Федор еще дерется? Слушай, Федору в любое время открыты двери в штаб-квартиру UFC. Он может приехать и пообедать со мной, может тренироваться и делать все, что ему хочется. Мы были бы счастливы увидеть его здесь», — заявил Уайт.

5 февраля этого года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

Ранее Махачев победил Волкановски в первом раунде главного боя UFC 294.