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Хабиб отрекся от ММА

Экс-чемпион UFC Хабиб заявил, что полностью оставил все связанное с ММА

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не присутствовал в углу Ислама Махачева во время титульного поединка россиянина с австралийцем Александром Волкановски. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вы спросите, где я был? Почему не был в углу? Я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу и я полностью оставил все, что связано с ММА.

Прошу принять мое решение также, как это приняли мои братья, друзья и спарринг‑партнеры. То, чего достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта», — написал спортсмен.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее Махачев победил Волкановски в первом раунде главного боя UFC 294.

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