Чимаев одолел Камару Усмана на турнире UFC 294

На турнире UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), завершился поединок в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и нигерийцем Камару Усманом. Судьи отдали победу шведскому бойцу российского происхождения.

В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.

Всего на счету Чимаева стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу.

Нигерийский боец провел свой последний поединок 18 марта 2023 года и проиграл Леону Эдвардсу (Великобритания) решением судей. Всего на его счету 24 боя, 20 из которых завершились его победой.

Главным поединком турнира UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Ранее сообщалось, что бой Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся на турнире UFC 294.