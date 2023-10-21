Российский боец UFC извинился за свою дебютную победу в промоушене

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) признался, что доволен исходом своего дебютного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Спасибо всем большое, люблю моих фанатов. Я доволен, очень хорошо. Никаких проблем с борьбой не было, локти! Я очень опасно бью. Извините, это первое мое выступление в UFC, я был очень осторожен сегодня. В следующих боях я буду агрессивнее.

Хочу передать привет России и всем странам СНГ, всем спасибо за поддержку!» — сказал после боя Буллет.

21 октября Буллет в поединке-открытии турнира UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), одолел представителя Бразилии Бруно Силву единогласным решением судей. Для россиянина это выступление стало первым в промоушене. Главным боем турнира станет встреча Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

Шара Буллет подписал контракт с UFC в 2023 году. Он является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. Также Магомедов имеет звание мастера спорта по тайскому боксу. Всего на его счету 12 побед в 12 профессиональных поединках.

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