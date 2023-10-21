Четыре болельщика попали в больницу после избиения в Италии

Четверо болельщиков сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» были госпитализированы после нападения в Италии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Црвена Звезда» не организовывала выезд болельщиков в Болонью. Болельщики, которые отправились по собственной инициативе, подверглись нападению в пятницу. Четверо из них оказались в больнице. Клуб находится в контакте с семьями фанатов, которые в качестве меры предосторожности после нападения были доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

20 октября после матча Евролиги между «Виртусом» и «Црвеной Звездой» итальянские фанаты атаковали болельщиков гостевой команды. Матч завершился со счетом 79:85 в пользу хозяев.

После четырех матчей «Виртус» расположился на третьем месте в таблице, уступая только «Реалу» и «Барселоне». Итальянцы выиграли три матча из четырех. «Црвена Звезда» идет на 13-й позиции. Сербская команда одержала лишь одну победу.

Стоит отметить, что российские клубы не принимают участие в Евролиге с 2022 года из-за отстранения.

Ранее сообщалось, что греческие баскетбольные фанаты встретили израильских игроков флагами Палестины.