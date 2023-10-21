В Канаде назвали преимущество Овечкина над Гретцки

Аналитик TSN Фрэнк Коррадо сравнил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Уэйна Гретцки, которые занимают два первых места в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Гретцки начал в эпоху, когда у вратарей были щитки поменьше, защита пропадала не пойми где. И вот когда мы вступили в другую эпоху, тогда увидели, что результативность Гретцки действительно просела. Овечкина не ждет нечто подобное. Мы видели, как в последние несколько сезонов его результативность росла», — сказал Каррадо.

«Вашингтон » фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с Овечкиным. Соглашение Александра будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате столичная команда набрала два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету Александра Овечкина лишь один голевой пас. Всего за карьеру в НХЛ российский снайпер забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного канадца Уэйна Гретцки.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канэдианс». Матч пройдет 22 октября.

Ранее Коррадо выразил уверенность, что Овечкин станет величайшим снайпером всех времен.