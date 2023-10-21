Министр спорта России Матыцин: Белоруссия прорабатывает список команд для участия в РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что белорусские клубы могут стать участниками Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону все проработать», — сказал Матыцин.

Сейчас таблицу чемпионата Белоруссии возглавляет минское «Динамо», в активе которого 54 очка после 22 проведенных матчей. На втором месте идет «Неман», который за 23 игры заработал 52 балла. Тройку лучших замыкает набравший по итогам 22 встреч 39 очков «Торпедо-БелАЗ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Минспорта призвал обеспечить материальную поддержку хоккеистов для игры в КХЛ.