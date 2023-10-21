Перед обвиненным в игре на ставках футболистом извинились

Журналист Маурицио Петра извинился перед футболистом миланского «Интера» Николой Бареллой за обвинения в нелегальных ставках. Его слова передает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х.

«Хочу извиниться перед ним за эту ошибку. Я ошибся, упомянув его. Я запутался, потому что о нем очень много говорят в последнее время», — сказал Петра.

20 октября Барелла сообщил, что подаст в суд из-за клеветы, связанной с его игрой на тотализаторе.

В текущем сезоне чемпионата Италии Барелла принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.

12 октября стало известно, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, а потом заявил, что игрок «Ньюкасла» Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». В частности, по его данным, Дзаньоло, будучи игроком «Ромы», делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии, когда находился на скамейке запасных.

Сообщалось, что Тонали пройдет курс лечения от азартной зависимости.

Ранее Фаджоли признался, что проиграл €2,7 млн на ставках.