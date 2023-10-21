Фигурист с русскими корнями выиграл короткую программу на Гран-при в США

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин стал победителем короткой программы на Гран-при в США.

По результатам проката Малинин набрал 104,06 балла. Второе место занял Кевин Аймоз из Франции (97,34), на третьей строчке расположился Сун Сато из Японии (91,61).

В сентябре 2022 года Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) 14 сентября. Фигурист является вице-чемпионом мира в одиночном катании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 октября.

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