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Российский теннисист планирует сменить спортивное гражданство

Российский теннисист Шевченко планирует выступать за Казахстан

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Imago/Chryslene Caillaud/Panor/Global Look Press

Российский теннисист Александр Шевченко хочет сменить спортивное гражданство на казахстанское, передает «Чемпионат».

«Саша Шевченко получает вид на жительство в Казахстане. Он давно не живет в России, базируется в Европе. Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана», — сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский.

Шевченко является 84-й ракеткой мира. За Казахстан уже выступают уроженка Москвы Елена Рыбакина и Александр Бублик из Гатчины.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее российский спортсмен решил сменить гражданство ради участия в Олимпиаде.

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