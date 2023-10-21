Греческие баскетбольные фанаты встретили израильских игроков флагами Палестины

Болельщики греческого «Панатинаикоса» развернули огромный флаг Палестины во время домашнего матча Евролиги против израильского «Маккаби», передает newsbreak.gr.

Поклонникам «Панатинаикоса» удалось пронести палестинский флаг на арену, несмотря на серьезные меры безопасности, которые были перед матчем. Сам флаг не попал в трансляцию.

«Маккаби» победил «Панатинаикос». Встреча завершилась в овертайме со счетом 86:81.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В следующем матче «Панатинаикос» сыграет с испанской «Басконией», а «Маккаби» встретится с «Монако».

Ранее в Англии запретили флаги Израиля и Палестины на футбольных матчах.